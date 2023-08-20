انتهت الدوري الفرنسي - نانت (0) (2) ليل.. وناس يحسم اللقاء

ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت ضد ليل في الدوري الفرنسي.

ويشارك مصطفى محمد مهاجم نانت بشكل أساسي أمام ليل في الدوري الفرنسي.

ويحل نانت ضيفا على ليل في الجولة الثانية للدوري.

وقاد المهاجم المصري هجوم نانت في المباراة الأولى بالموسم الجديد، وكرر ذلك في المباراة الثانية.

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انطلاق المباراة

ق13: تسديدة أولى من موسيس سيمون تمر بجوار قائم مرمى ليل.

ق27: مصطفى محمد ينفعل على زميله موسيس سيمون الذي فشل في تمرير الكرة وهو في موقع متميز أمام المرمى.

ق34: تسديدة إيدون زيجروفا لاعب ليل القوية تمر بجوار قائم نانت.

ق44: العارضة ترد تسديدة جوناثان دايفيد مهاجم ليل.

نهاية الشوط الأول.

انطلاق الشوط الثاني.

ق57: حارس ليل يتصدى لتسديدة موسيس سيمون.

ق66: جوووول جوناثان دايفيد مهاجم ليل يسجل الأول من داخل منطقة الست ياردات.

ق74: مصطفى محمد يهدر انفرادا، راوغ الحارس داخل منطقة الجزاء لكن الكرة طالت منه.

ق79: طرد ألكساندرو ريبيرو مدافع ليل.

ق81: حارس ليل يحرم مصطفى محمد من هدف رائع بتسديدة من ركلة حرة.

ق82: إلغاء هدف التعادل الذي سجله نانت بواسطة ستريدي أبواه لتسلل مصطفى محمد.

ق86: الحكم يحتسب ركلة جزاء ثم يعدل قراره ويحتسب خطأ خارج منطقة الجزاء.

ق94: تسديدة الجزائري آدم وناس تحسم اللقاء لليل.