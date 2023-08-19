مباشر الدوري الإنجليزي - سيتي (1)-(0) نيوكاسل.. جووووول ألفاريز والأول
السبت، 19 أغسطس 2023 - 21:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.
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ق 31: جووووول ألفاريز
انطلاق المباراة
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