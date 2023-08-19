مباشر الدوري الإنجليزي - سيتي (1)-(0) نيوكاسل.. جووووول ألفاريز والأول

السبت، 19 أغسطس 2023 - 21:48

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - هالاند - نيوكاسل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

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ق 31: جووووول ألفاريز

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي نيوكاسل الدوري الإنجليزي
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