انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (1)-(0) نيوكاسل.. فوز السماوي

السبت، 19 أغسطس 2023 - 21:48

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - نيوكاسل - فيل فودين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي

ق 40: هالاند يهدر الثاني

ق 31: جووووول ألفاريز

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي نيوكاسل الدوري الإنجليزي
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