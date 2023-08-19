انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (1)-(0) نيوكاسل.. فوز السماوي
السبت، 19 أغسطس 2023 - 21:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.
ــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي
ق 40: هالاند يهدر الثاني
ق 31: جووووول ألفاريز
انطلاق المباراة
نرشح لكم
لدغة بطل العالم تُنصر مانشستر سيتي على نيوكاسل الهلال يضم ميتروفيتش تين هاج: الهدف الأول مهم للغاية في الدوري الإنجليزي هدف عكسي أجهز على الشياطين.. توتنام ينهي عقدة مانشستر يونايتد التشكيل - عودة دياز لدفاع مانشستر سيتي.. وإيزاك يقود هجوم نيوكاسل مدرب فولام يعلن انتقال ميتروفيتش إلى الهلال كلوب: الحرارة كانت شديدة أمام بورنموث.. ونتمنى أن تكون إصابة أرنولد بسيطة انتهت في الدوري الإنجليزي - توتنام هوتسبر (2)-(0) مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
الهلال يضم ميتروفيتش 44 دقيقة | السعودية