مباشر الدوري التركي - جالاتا سراي (1)-(0) طرابزون سبور.. إصابة تريزيجيه وخروجه

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طرابزون سبور في ضيافة جالاتا سراي في الجولة الثانية من الدوري التركي.

وشارك محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون في المباراة الأولى أمام أنطاليا سبور لمدة 74 دقيقة، وفاز الفريق بهدف دون رد.

ويشارك تريزيجيه بصفة أساسية أمام جالاتا سراي حامل لقب الدوري التركي.

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ق 53 إصابة تريزيجيه وخروجه على نقالة

ق 23 جوووول ماورو إيكاردي يسجل بعد خطأ فادح من الدفاع

ق 15 تريزيجيه يسدد ولكن الدفاع يحول الكرة إلى ركنية

بداية المباراة