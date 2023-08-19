مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام هوتسبر (0)-(0) مانشستر يونايتد.. خطيرة من أنتوني
السبت، 19 أغسطس 2023 - 19:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام هوتسبر ضد مانشستر يونايتد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفاز يونايتد في الجولة الأولى على ولفرهامبتون بهدف دون رد.
فيما تعادل توتنام مع برينتفورد بهدفين لمثلهما.
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ق 3 أنتوني يسدد ولكن فوق العارضة
بداية المباراة
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