مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام هوتسبر (0)-(0) مانشستر يونايتد.. خطيرة من أنتوني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام هوتسبر ضد مانشستر يونايتد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز يونايتد في الجولة الأولى على ولفرهامبتون بهدف دون رد.

فيما تعادل توتنام مع برينتفورد بهدفين لمثلهما.

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ق 3 أنتوني يسدد ولكن فوق العارضة

بداية المباراة