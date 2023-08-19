استراحة مباشر الإنجليزي - توتنام هوتسبر (1)-(0) مانشستر يونايتد.. تبديلان في صفوف السبرز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام هوتسبر ضد مانشستر يونايتد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز يونايتد في الجولة الأولى على ولفرهامبتون بهدف دون رد.

فيما تعادل توتنام مع برينتفورد بهدفين لمثلهما.

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ق 70 نزول بن ديفيز وإيفان بيريسيتش بدلا من ديستيني أودوجي وريتشارليسون

ق 66 جادون سانشو وديوجو دالوت وكريستيان إريكسن بدلا من أليخاندرو جارناتشو وآرون وان بيساكا وأنتوني

ق 61 سون يخترق ويسدد ولكن شو يبعد التسديدة

ق 60 برونو يسدد ولكن فيكاريو يتصدى مرة أخرى

ق 56 كاسيميرو يسدد ولكن فيكاريو يتصدى

ق 53 ديستيني أودوجي يسدد وأونانا يتصدى

ق 51 اووووه التعادل يضيع.. أنتوني يضرب العارضة

ق 50 جووووول بابي ماتار سار يسجل الأول للسبرز من متابعة لكرة اصطدمت بليساندرو مارتينيز في طريقها

استراحة

ق 40 العارضة تتصدى لتسديدة بيدرو بورو.. والقائم يمنع متابعة اصطدمت بالظهير لوك شو

ق 36 برونو ورأسية في موقع خطير ولكن سيئة للغاية فوق العارضة

ق 33 أنتوني يسدد فوق العارضة

ق 28 لا ركلة جزاء.. الحكم يأمر باستمرار اللعب

ق 27 ركلة جزاء ليونايتد؟ لمسة يد بعد تسديدة من جارناتشو اصطدمت بيد كريستيان روميرو.. الحكم يراجع

ق 25 كولوسيفسكي يسدد ولكن أونانا يتصدى

ق 23 اوووه راشفورد يتلقى الكرة ويسدد بالرأس ولكن فوق العارضة

ق 12 راشفورد يسدد كرة خطيرة ولكن الحارس يتصدى

ق 6 أليخاندرو جارناتشو يسدد ولكن الحارس جوليلمو فيكاريو يتصدى

ق 2 أنتوني يسدد ولكن فوق العارضة

بداية المباراة