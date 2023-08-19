مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(1) بورنموث.. جوووول جوتا

السبت، 19 أغسطس 2023 - 16:38

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وبورنموث التي تقام في ملعب أنفيلد في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق 63: نزول واتارو إندو بدلا من جاكبو

ق 62: جووووووووول جوتا بعد متابعة لتسديدة سوبوسلاي

ق 58: طرد ماك أليستر

ق 53: صلاح يهدر الثالث

ق 45: أرنولد يهدر الثالث

ق 37: جووووووول صلاح والثاني بعد تسديد ركلة جزاء ارتدت من الحارس

ق 34: ركلة جزاء لليفربول بعد عرقلة سوبوسلاي

ق 28: جووووول لويس دياز والتعادل

ق 9: خطأ فادح من أليسون كاد يتسبب في الثالث وإنذار له

ق 7: رأسية في العارضة من فان دايك

ق 3: جوووووول أول لبورنموث

انطلاق المباراة.

صلاح ليفربول بورنموث الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
التشكيل - بيسوما وسار في وسط توتنام.. ومانشستر يونايتد بنفس الاختيارات ريليفو: استجابة لطلب المدرب.. النصر يتم اتفاقه لضم لابورت تخطى جيرارد و200 وكسر لعنة.. صلاح يسجل في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي تشكيل ليفربول – صلاح وجوتا أساسيان.. إندو على مقاعد البدلاء تقرير: مانشستر يونايتد قد يتراجع.. جرينوود لن يعود للفريق جوارديولا عن الدوري السعودي: الكل يشتكي.. لكن حينما يطرقون الباب تفرشون لهم السجادة الحمراء رومانو: صراع قطري سعودي على ضم كوتينيو مواعيد مباريات اليوم 19-8-2023 والقنوات الناقلة.. ليفربول ومانشستر يونايتد وريال مدريد والهلال
أخر الأخبار
تشكيل ريال مدريد - تغييران أمام ألميريا.. وكيبا على الدكة 3 دقيقة | الدوري الإسباني
التشكيل - بيسوما وسار في وسط توتنام.. ومانشستر يونايتد بنفس الاختيارات 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ريليفو: استجابة لطلب المدرب.. النصر يتم اتفاقه لضم لابورت 23 دقيقة | ميركاتو
الرياضية: صفقة تاريخية لـ بورتو.. النصر يتمم اتفاقه لضم أوتافيو 25 دقيقة | السعودية
سابع الأجانب.. أهلي جدة يتعاقد مع ديميرال ساعة | السعودية
تخطى جيرارد و200 وكسر لعنة.. صلاح يسجل في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الزمالك لـ في الجول: خطوة واحدة تفصلنا عن التقدم بشكوى ضد أحمد عيد ساعة | الدوري المصري
الوحدة السعودي: تفاوضنا مع طارق حامد.. وننتظر موقفه مع اتحاد جدة ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم 4 الزمالك يعلن رفض عرض الشباب السعودي لشراء زيزو.. وما حدث مع والد اللاعب