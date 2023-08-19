مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(1) بورنموث.. جوووول جوتا
السبت، 19 أغسطس 2023 - 16:38
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وبورنموث التي تقام في ملعب أنفيلد في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.
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ق 63: نزول واتارو إندو بدلا من جاكبو
ق 62: جووووووووول جوتا بعد متابعة لتسديدة سوبوسلاي
ق 58: طرد ماك أليستر
ق 53: صلاح يهدر الثالث
ق 45: أرنولد يهدر الثالث
ق 37: جووووووول صلاح والثاني بعد تسديد ركلة جزاء ارتدت من الحارس
ق 34: ركلة جزاء لليفربول بعد عرقلة سوبوسلاي
ق 28: جووووول لويس دياز والتعادل
ق 9: خطأ فادح من أليسون كاد يتسبب في الثالث وإنذار له
ق 7: رأسية في العارضة من فان دايك
ق 3: جوووووول أول لبورنموث
انطلاق المباراة.
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