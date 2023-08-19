انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(1) بورنموث.. فوز الأحمر

السبت، 19 أغسطس 2023 - 16:38

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وبورنموث التي تقام في ملعب أنفيلد في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول بثلاثية مقابل هدف.

ق 63: نزول واتارو إندو بدلا من جاكبو

ق 62: جووووووووول جوتا بعد متابعة لتسديدة سوبوسلاي

ق 58: طرد ماك أليستر

ق 53: صلاح يهدر الثالث

ق 45: أرنولد يهدر الثالث

ق 37: جووووووول صلاح والثاني بعد تسديد ركلة جزاء ارتدت من الحارس

ق 34: ركلة جزاء لليفربول بعد عرقلة سوبوسلاي

ق 28: جووووول لويس دياز والتعادل

ق 9: خطأ فادح من أليسون كاد يتسبب في الثالث وإنذار له

ق 7: رأسية في العارضة من فان دايك

ق 3: جوووووول أول لبورنموث

انطلاق المباراة.

صلاح ليفربول بورنموث الدوري الإنجليزي
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