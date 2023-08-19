كامل أبو يكشف علي لـ في الجول حقيقة مفاوضات المصري مع بنشرقي

نفى كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة المصري ما تردد عن دخول ناديه في مفاوضات مع أشرف بنشرقي لضمه لصفوف الفريق الصيف الجاري.

أشرف بنشرقي النادي : لاعب حر المصري

ورد كامل أبو علي في تصريحات مقتضبة لـFilGoal.com قائلا: "غير صحيح إن المصري دخل في مفاوضات مع أشرف بنشرقي حاليا".

وشدد أبو علي في ختام تصريحاته المقتضبة "هذا كلام غير صحيح".

نادي الجزيرة الإماراتي أعلن رحيل أشرف بنشرقي بنهاية عقده مع الفريق نهاية الموسم الماضي.

وسبق لـ بنشرقي اللعب في مصر مع الزمالك لثلاثة مواسم، إذ حقق 6 ألقاب بواقع 2 دوري مصري و2 كأس مصر و1 كأس السوبر الإفريقي و1 كأس السوبر المصري.

ثم رحل بنشرقي عن القلعة البيضاء في صيف 2022 بنهاية عقده، متجها إلى الجزيرة.

وخاض الجناح المغربي البالغ 28 عاما 109 مباراة بقميص الأبيض سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28.