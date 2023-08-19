ركلة جزاء مثيرة.. النجم الساحلي يفوز على قسنطينة بثنائية بصافرة إبراهيم نور الدين

السبت، 19 أغسطس 2023 - 11:45

كتب : FilGoal

إبراهيم نور الدين

حقق النجم الساحلي التونسي فوزا ثمينا على حساب مضيفه شباب قسنطينة الجزائري.

وفاز النجم الساحلي على قسنطينة بهدفين دون في المباراة التي أقيمت ضمن ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل المالي سومايلا سيديبي وحمزة الجلاصي هدفي النجم الساحلي في المباراة التي أقيمت على ملعب الشهيد حملاوي في مدينة قسنطينة.

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وأدار المباراة تحكيميا الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين واحتسب ركلة جزاء على أصحاب الأرض أثارت جدلا واسعا.

ماذا حدث؟

سومايلا سيديبي سجل هدف التقدم للنجم الساحلي في الدقيقة 71، بعد اختراق من عمق دفاع النادي الجزائري لينفرد بالحارس ويسدد في المرمى بأريحية.

وشهدت الدقيقة 88 إلغاء حكم الراية لهدف تعادل شباب قسنطينة برأسية صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

واحتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لصالح النجم الساحلي في الدقيقة (90+8) بعدما دفع حارس مرمى قسنطينة لاعب الفريق التونسي وسط اعتراضات من الفريق الجزائري.

ونفذ المدافع التونسي حمزة الجلاصي ركلة الجزاء بنجاح ليحسم المقابلة لصالح فريقه بهدفين دون رد قبل خوض لقاء الإياب.

ويستضيف النجم الساحلي نظيره شباب قسنطينة يوم السبت المقبل ضمن إياب الدور التمهيدي.

النجم الساحلي إبراهيم نور الدين دوري أبطال إفريقيا
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