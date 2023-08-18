مباشر افتتاح الدوري الألماني - فيردر بريمن (0)-(1) بايرن ميونيخ.. في القائم

الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 21:28

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة افتتاح الدوري الألماني، حيث يحل بايرن ميونيخ حامل اللقب ضيفا على فيردر بريمن.

ويتواجد هاري كين المهاجم الوافد مؤخرا من توتنام هوتسبر في التشكيل الأساسي.

أيضا يلعب المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي القادم من نابولي.

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وتميز كين بشراكة مميزة مع كوري جنوبي آخر، هو سون هيونج مين قائد توتنام الحالي.

وجاء تشكيل البافاري كالتالي:

حراسة المرمى: سفين أولريتش

خط الدفاع: نصير مزراوي - كيم مين جاي - دايو أوباميكانو - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: ليون جوريتسكا - جوشوا كيميتش - جمال موسيالا

خط الهجوم: ليروي ساني - هاري كين - كينجسلي كومان

ويسعى بايرن ميونيخ للاحتفاظ بلقب الدوري الألماني للعام الثاني عشر على التوالي.

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ق 23 تسديدة خطيرة من مارفين دوكش بركلة حرة ولكن يتصدى سفين أولريتش

ق 21 نصير مزراوي يتلقى التمريرة ويسدد ولكن الكرة تصطدم بالقائم الأيسر

ق 10 نيكلاس فولكروج يسجل هدف التعادل ولكن تقنية الفيديو تراجع الهدف وتلغيه بداعي التسلل

ق 4 جووووول هاري كين يصنع في بدايته.. ليروي ساني ينطلق وينفرد ويسجل

بداية المباراة

بايرن ميونيخ فيردر بريمن الدوري الألماني هاري كين
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