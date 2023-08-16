مباشر السوبر الأوروبي - سيتي (0)-(1) إشبيلية.. جووووول النصيري
الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 21:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية في السوبر الأوروبي.
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ق 25: جوووووول يوسف النصيري برأسية قوية
ق 17: بونو يتصدى من جديد أمام جريليش
ق 8: رأسية خطيرة من ناثان أكي وبونو يتألق
ق 7: تسديدة من بالمر
انطلاق المباراة
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