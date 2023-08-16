انتهت السوبر الأوروبي - سيتي (1)-(1) إشبيلية.. سيتي البطل بركلات الترجيح

ركلات الترجيح تبتسم لهم.. مانشستر سيتي بطلا للسوبر الأوروبي أمام إشبيلية

ذا أثليتك: تمت.. ليفربول يضم واتارو إندو من شتوتجارت

وكيل أمرابط لـ في الجول: ليفربول؟ سفيان ليس قريبا من الانضمام إليه.. والموقف الحالي

عمر فايد: سأقدم كل ما لدي من أجل فنربخشة

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تشكيل السوبر الأوروبي - جفارديول أساسي مع مانشستر سيتي.. وبونو يحرس مرمى إشبيلية

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