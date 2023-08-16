انتهت السوبر الأوروبي - سيتي (1)-(1) إشبيلية.. سيتي البطل بركلات الترجيح

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 21:50

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - جريليش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية في السوبر الأوروبي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي

نيمانيا جوديلج يهدر الخامسة

كايل ووكر يسجل الخامسة

مونتيل يسجل الرابعة

جاك جريليش يسجل الرابعة

راكيتيتش يسجل الثالثة

كوفاسيتش يسجل الثالثة

رافامير يسجل الثانية

ألفاريز يسجل الثاني

أوكامبوس يسجل الأولى لإشبيلية

هالاند يسجل الأولى

إلى ركلات الترجيح

ق 90: هدف الفوز القاتل يضيع بتسديدة من ووكر

ق 78: هالاند يهدر الثاني بعد تمريرة من كوفاسيتش

ق 65: يوسف النصيري يهدر الثاني

ق 63: جوووول كول بالمر والتعادل

ق 25: جوووووول يوسف النصيري برأسية قوية

ق 17: بونو يتصدى من جديد أمام جريليش

ق 8: رأسية خطيرة من ناثان أكي وبونو يتألق

ق 7: تسديدة من بالمر

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي إشبيلية السوبر الأوروبي
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