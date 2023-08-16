استراحة السوبر الأوروبي - سيتي (0)-(1) إشبيلية.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 21:50

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - إشبيلية - هدف يوسف النصيري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية في السوبر الأوروبي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 25: جوووووول يوسف النصيري برأسية قوية

ق 17: بونو يتصدى من جديد أمام جريليش

ق 8: رأسية خطيرة من ناثان أكي وبونو يتألق

ق 7: تسديدة من بالمر

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي إشبيلية السوبر الأوروبي
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