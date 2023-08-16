أرسنال يؤكد إصابة تيمبر في الرباط الصليبي

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 17:19

كتب : FilGoal

تيمبر - هالاند

ضربة سيئة للغاية تعرضت لها صفوف أرسنال في المباراة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، بإصابة مدافعه الهولندي يوريين تيمبر في الرباط الصليبي.

وأصيب اللاعب خلال المباراة ضد نوتنجهام فورست، والتي انتهت بفوز الجانرز 2-1.

وخرج تيمبر بعد 50 دقيقة من بدايته في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليثير العديد من المخاوف في النادي اللندني.

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وأعلن أرسنال في بيان يوم الأربعاء: "بعد مزيد من الفحوصات، يمكننا أن نؤكد أن تيمبر قد تعرض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى".

وأضاف البيان "سيخضع تيمبر لعملية جراحية في الأيام المقبلة وسيغيب عن الملاعب لفترة من الوقت".

المدافع البالغ من العمر 22 عاما انضم لأرسنال هذا الصيف، وخاض لتوه المباراة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمت صفقة تيمبر لصالح الجانرز مقابل 34 مليون جنيه استرليني، قادما من أياكس الهولندي.

ويواصل أرسنال محاولاته لتحقيق لقب الدوري بمواجهة كريستال بالاس يوم الإثنين 21 أغسطس في الجولة الثانية.

وأنهى أرسنال الموسم الماضي في المركز الثاني، وراء البطل مانشستر سيتي.

يوريين تيمبر أرسنال
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