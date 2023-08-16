اخصائي التأهيل بـ الأهلي يعلن رحيله عن النادي

أعلن طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل بالنادي الأهلي رحيله عن الفريق.

وكان النادي الأهلي قد أجرى تغييرات على الجهاز الطبي والفني خلال الفترة الماضية.

وكتب طارق عبد العزيز عبر حسابه الشخصي: "تشرفت بخدمة النادي الأهلي على مدار 28 عاما وأتمنى أن أكون أديت مهمتي وواجبي على أكمل وجه".

وتابع "أتمنى من كل قلبي التوفيق والنجاح الدائم لبيتنا الكبير، النادي الأهلي في كل الأوقات إن شاء الله".

واختتم "شكرا النادي الأهلي العظيم".

وكان الأهلي قد أعلن رحيل أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي لكرة القدم.

كما رحل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وتم تعيين خالد بيبو خلفا له.

ويستعد الأهلي لدخول معسكر إعدادي للفريق في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري وحتى 6 سبتمبر المقبل.

ويبحث الأهلي عن خوض مباراة ودية في نهاية المعسكر.

ويستعد الأهلي لخوض منافسة كأس السوبر الإفريقي بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

وكشفت تقارير سعودية عن استضافة السعودية مباراة السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر المقبل.