رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 20:32

كتب : رامي جمال

محمد صلاح

هل محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول يرغب في الانتقال للدوري السعودي؟

أجاب فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن صلاح مركز بنسبة 100% على مسيرته مع ليفربول".

وقال رومانو عبر موقع "يوتيوب" اليوم الثلاثاء: "البعض يقول إن صلاح أعطى الضوء الأخضر نحو الانتقال للدوري السعودي".

أخبار متعلقة:
كرة يد - حل الأزمة.. عبد الباري: الزمالك يشارك في البطولة العربية وتجديد عقد الأحمر النجوم يعلن عبر في الجول تعيين محمد حمص مدير فني "أنا في السعودية أنا هلالي".. الهلال يضم نيمار من سان جيرمان

وأضاف "في اللحظة الحالية ما أسمعه هو ما قلته قبل عدة أيام، صلاح يركز على ليفربول ويرغب في اللعب مع الفريق".

وأتم "صلاح مركز بنسبة 100% على مسيرته مع ليفربول".

وكانت قناة الكأس القطرية ذكرت صباح اليوم أن صلاح أعطى الضوء الأخضر نحو الانتقال إلى اتحاد جدة وطلب من النادي السعودي إتمام المفاوضات مع ليفربول.

وسبق وأن علق رامي عباس وكيل أعمال صلاح على التقارير الصحفية السعودية التي أشارت إلى رغبة نادي اتحاد جدة في التعاقد مع صلاح.

وكتب رامي عباس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إذا كنا نفكر في مغادرة ليفربول هذا الموسم، فكنا لن نجدد التعاقد في الصيف الماضي، محمد صلاح لا يزال ملتزما مع ليفربول".

ووفقا لصحيفة الرياضية السعودية فإن عرض اتحاد جدة إلى محمد صلاح يبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني سيدفعها اتحاد جدة إلى ليفربول من أجل شراء المدة المتبقية في عقده.

وشارك صلاح في مباراة ليفربول الرسمية الأولى لهذا الموسم أمام تشيلسي، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في مستهل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع صلاح هدف الريدز الوحيد الذي سجله الكولومبي لويس دياز في الدقيقة ١٨، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة ٧٧.

ليفربول صلاح اتحاد جدة
نرشح لكم
بعد لغط عدم احتساب ركلة جزاء لـ ليفربول.. ووكر: الحكم من الأفضل في العالم مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(1) نيوكاسل.. بداية الشوط الثاني النني يفتتح "غرفة الصلاة" في ملعب أرسنال تشكيل تشيلسي – جاكسون يقود هجوم الفريق ضد نيوكاسل سكاي: غياب إيدرسون عن سيتي قد يمتد لمدة شهر تين هاج: أتوقع عودة بعض المصابين قبل مواجهة ليفربول ستونز: كان بإمكاننا التقدم على ليفربول بثلاثية.. والمباريات المتبقية نهائيات تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي وأرسنال في صراع اللقب
أخر الأخبار
بعد لغط عدم احتساب ركلة جزاء لـ ليفربول.. ووكر: الحكم من الأفضل في العالم 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(1) نيوكاسل.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
النني يفتتح "غرفة الصلاة" في ملعب أرسنال ساعة | المحترفون
تشكيل تشيلسي – جاكسون يقود هجوم الفريق ضد نيوكاسل ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - الاتحاد السكندري (0)-(0) مودرن فيوتشر.. هدف ولكن ساعة | الدوري المصري
كاف يقصي سوار الغيني من الكونفدرالية ويعتبره خاسرا أمام الزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب إسبانيا يعلق على قرار دياز للانضمام لمنتخب المغرب 2 ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة أبطال آسيا - النصر (3)-(2) العين.. إلى الوقت الإضافي 2 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك 2 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا 3 تعثر بيراميدز لمصلحة الأهلي والزمالك.. الترتيب الفعلي لـ جدول الدوري المصري 4 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو