انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1)-(0) ولفرهامبتون

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 21:59

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد لانس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون في ختام الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق 77 بيليستري بدلا من أنتوني

ق 76 جوووووول فاران يسجل بالرأس من عرضية وان بيساكا

ق 68 كريستيان إريكسن وجادون سانشو بدلا من ميسون ماونت وجارناتشو

ق 49 كونيا يضيع هدفا محققا بكرة في القائم

ق 46 لينديلوف بدلا من ليساندرو مارتينيز

استراحة

ق 45 تسديدة من راشفورد يحولها الحارس لركنية

ق 37 أنتوني يسدد والحارس يبعد الكرة

ق 26 خطيرة من سارابيا ولكن تمر بجوار القائم

ق 11 تسديدة خطيرة من ماركوس راشفورد ولكن يتصدى لها الحارس

بداية المباراة

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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