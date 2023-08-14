انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1)-(0) ولفرهامبتون
الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 21:59
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون في ختام الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ق 77 بيليستري بدلا من أنتوني
ق 76 جوووووول فاران يسجل بالرأس من عرضية وان بيساكا
ق 68 كريستيان إريكسن وجادون سانشو بدلا من ميسون ماونت وجارناتشو
ق 49 كونيا يضيع هدفا محققا بكرة في القائم
ق 46 لينديلوف بدلا من ليساندرو مارتينيز
استراحة
ق 45 تسديدة من راشفورد يحولها الحارس لركنية
ق 37 أنتوني يسدد والحارس يبعد الكرة
ق 26 خطيرة من سارابيا ولكن تمر بجوار القائم
ق 11 تسديدة خطيرة من ماركوس راشفورد ولكن يتصدى لها الحارس
بداية المباراة
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