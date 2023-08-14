استراحة الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(0) ولفرهامبتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون في ختام الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق 45 تسديدة من راشفورد يحولها الحارس لركنية

ق 37 أنتوني يسدد والحارس يبعد الكرة

ق 26 خطيرة من سارابيا ولكن تمر بجوار القائم

ق 11 تسديدة خطيرة من ماركوس راشفورد ولكن يتصدى لها الحارس

بداية المباراة