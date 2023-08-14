مباشر في السعودية - الاتفاق (0)-(1) النصر.. الشباب (0)-(1) الأخدود

تختتم منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي "دوري روشن" بمواجهتين في نفس التوقيت.

ويلعب الأخدود بقيادة المحترف المصري أحمد مصطفى أمام الشباب، بينما يحل النصر بقيادة ساديو ماني ضيفا على الاتفاق بقيادة ستيفن جيرارد المدير الفني.

---------------

الاتفاق (0)-(1) النصر

ق4 جووووووول ماني

انطلاق المباراة بعد قليل

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

------------------

الشباب (0)-(1) الأخدود

ق41 أندري بوركا يتقدم للأخدود بركلة جزاء

انطلاق المباراة بعد قليل

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا