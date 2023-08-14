انتهت في السعودية - الاتفاق (2)-(1) النصر.. الشباب (1)-(1) الأخدود

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 20:45

كتب : FilGoal

ساديو ماني - النصر ضد الرجاء في البطولة العربية

تختتم منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي "دوري روشن" بمواجهتين في نفس التوقيت.

ويلعب الأخدود بقيادة المحترف المصري أحمد مصطفى أمام الشباب، بينما يحل النصر بقيادة ساديو ماني ضيفا على الاتفاق بقيادة ستيفن جيرارد المدير الفني.

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الاتفاق (2)-(1) النصر

نهاية المباراة

ق89 هدف غير محتسب لماني بسبب التسلل

ق53 جوووووول موسى ديمبيلي

ق47 جوووووول التعادل عن طريق روبن كوايسون

نهاية الشوط الأول

ق4 جووووووول ماني

انطلاق المباراة بعد قليل

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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الشباب (1)-(1) الأخدود

نهاية المباراة

ق66 جوووووول أحمد عبده يسجل التعادل

نهاية الشوط الأول

ق41 أندري بوركا يتقدم للأخدود بركلة جزاء

انطلاق المباراة بعد قليل

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

الدوري السعودي الشباب أحمد مصطفى الأخدود النصر الاتفاق
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