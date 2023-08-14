انتهت في السعودية - الاتفاق (2)-(1) النصر.. الشباب (1)-(1) الأخدود
الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 20:45
كتب : FilGoal
تختتم منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي "دوري روشن" بمواجهتين في نفس التوقيت.
ويلعب الأخدود بقيادة المحترف المصري أحمد مصطفى أمام الشباب، بينما يحل النصر بقيادة ساديو ماني ضيفا على الاتفاق بقيادة ستيفن جيرارد المدير الفني.
---------------
الاتفاق (2)-(1) النصر
نهاية المباراة
ق89 هدف غير محتسب لماني بسبب التسلل
ق53 جوووووول موسى ديمبيلي
ق47 جوووووول التعادل عن طريق روبن كوايسون
نهاية الشوط الأول
ق4 جووووووول ماني
انطلاق المباراة بعد قليل
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
------------------
الشباب (1)-(1) الأخدود
نهاية المباراة
ق66 جوووووول أحمد عبده يسجل التعادل
نهاية الشوط الأول
ق41 أندري بوركا يتقدم للأخدود بركلة جزاء
انطلاق المباراة بعد قليل
نرشح لكم
نونو سانتو يكشف سبب غياب طارق حامد أمام الرائد.. والرغبة في مزيد من الصفقات تشكيل النصر - في غياب رونالدو وتاليسكا.. ماني يقود المواجهة ضد قائدي ليفربول أحمد مصطفى أساسي مع الأخدود أمام الشباب في ختام افتتاحية الدوري السعودي اتحاد جدة يستهل مشوار الدفاع عن لقب الدوري السعودي بثلاثية أمام الرائد الهاتريك البرازيلي الثاني.. الهلال يفتتح الدوري بثلاثية في مرمى أبها خبر في الجول - الأهلي يوافق على رحيل محمد شريف.. قيمة الانتقال وشرط جزائي للأندية المصرية الأخرى عكاظ: مستمر في السعودية.. طارق حامد إلى ضمك انتهت في السعودية - أبها (1)-(3) الهلال.. الرائد (0)-(3) الاتحاد