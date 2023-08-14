خبر في الجول - الأهلي يوافق على رحيل محمد شريف.. قيمة الانتقال وشرط جزائي للأندية المصرية الأخرى

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 19:05

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - المقاولون - هدف محمد شريف

يقترب محمد شريف مهاجم النادي الأهلي من إتمام خطوة الانتقال إلى نادي الخليج السعودي.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد وافق على بيع شريف للنادي السعودي مقابل 1.5 مليون دولار.

وسينضم اللاعب لناديه الجديد بعقد مدته موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث، حيث تسير الصفقة في مرحلة الرتوش الأخيرة، بعد أن حضر علاء الهمل رئيس نادي الخليج واجتمع مع اللاعب في أحد الفنادق إلى القاهرة.

أخبار متعلقة:
خالد بيبو: أفشة وقع على بياض مع الأهلي الأهلي يجدد تعاقد أفشة البلاد: السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة في السعودية.. وتحديد الملعب والموعد مصدر مقرب من سوزا لـ في الجول: هذا ما سيحدث إذا لم ينتقل اللاعب إلى الأهلي

كما علم FilGoal.com أن شريف وافق على وضع شرط جزائي في حالة العودة لمصر عبر ناد آخر غير الأهلي، بناء على طلب النادي الأحمر.

المهاجم صاحب الـ 27 عاما نجح خلال الموسم الحالي في تسجيل 14 هدفا في 46 مباراة شارك بهم بجميع البطولات.

محمد شريف انضم لصفوف الأهلي في يناير 2018 قادما من صفوف وادي دجلة.

وخرج شريف على سبيل الإعارة لنادي إنبي في موسم 2019 – 2020.

وعاد شريف لصفوف الأهلي في صيف 2020 وشارك إجمالا في 151 مباراة وسجل 58 هدفا وصنع 11 آخرين.

وكان عقد شريف مع الأهلي يمتد حتى صيف 2024.

الأهلي الدوري المصري محمد شريف الخليج السعودي
نرشح لكم
تقارير: ريال مدريد توصل لاتفاق شفهي مع ديفيز.. وبايرن يختار بديلين خبر في الجول - عودة شيلونجو تحت الاختبار في الإسماعيلي.. وبنيني جديد خبر في الجول - الإسماعيلي يفاوض جناح الوداد موندو ديبورتيفو: برشلونة رفض عرضا مغريا من بايرن لضم أراوخو خبر في الجول - مفاوضات متقدمة من الأهلي لتجديد تعاقد بيرسي تاو خبر في الجول - الأهلي يبدأ مفاوضات تجديد عقد السولية ماذا حدث في الإليزيه؟.. ماكرون لـ مبابي: ستخلق لنا المزيد من المشاكل الجونة يجدد يعلن تجديد تعاقد المدافع أحمد حسام
أخر الأخبار
جوارديولا: الأرقام القياسية؟ نمضي خطوة بخطوة.. وأردنا ضخ دماء جديدة 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
دوري المحترفين.. مكي يعتذر عن عدم الاستمرار مع حرس الحدود 4 ساعة | القسم الثاني
رغم التعادل في البرنابيو.. ريال مدريد يحسم تأهله إلى ربع نهائي أبطال أوروبا 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
نتيجة مكررة ورقم تاريخي.. مانشستر سيتي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
"علينا أن نحذر".. كلوب يكشف مستجدات حالة صلاح ويرد على استدعائه لمنتخب مصر 7 ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(1) لايبزج.. صعود الملكي 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
انتهت أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (3) - (1) كوبنهاجن 7 ساعة | الكرة الأوروبية
تعثر بيراميدز لمصلحة الأهلي والزمالك.. الترتيب الفعلي لـ جدول الدوري المصري 8 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 2 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 3 مونديال الأندية - مصير صنداونز في يد الهلال.. ومصير الترجي في يد الأهلي 4 مفاجأة كبيرة في المجموعة الثالثة.. تعرف على جميع المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية