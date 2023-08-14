الصفقة السابعة.. الاتحاد السكندري يضم المدافع الإيفواري واتارا سواليو

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 16:41

كتب : هاني العوضي

واتارا سواليو لاعب الاتحاد السكندري الجديد

أعلن نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع الإيفواري واتارا سواليو لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وسبق للمدافع الإيفواري أن لعب لأندية أفريكا سبورتس والهلال السوداني، والعين والفتح ونجران في السعودية.

ووقع واتارا لمدة موسمين مع الاتحاد السكندري.

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تعاقد زعيم الثغر مع سيف تقا مدافع سيراميكا كليوباترا، والحبيب حسن لاعب منتخب النيجر الأولمبي، وهاني الطامي لاعب وسط المنصورة، وعمرو صالح ظهير وادي دجلة، وأحمد غنيم مدافع سبورتنج، وعمر صلاح حارس سموحة.

وبات واتارا الأجنبي الرابع الذي يضمه الاتحاد الصيف الجاري بعد لاعب الوسط الكاميروني فرانك ألان والتونسي سيف تقا، والحبيب حسن لاعب منتخب النيجر الأولمبي.

ويبدأ الاتحاد السكندري موسما جديدا بقيادة طارق العشري الذي تولى المهمة خلفا للصربي زوران مانولوفيتش.

وأنهى زعيم الثغر الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

الاتحاد السكندري الدوري المصري واتارا سواليو
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