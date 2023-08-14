أستون فيلا يعلن التعاقد مع الموهبة المصرية عمر خضر
الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 13:54
كتب : FilGoal
أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي التعاقد مع اللاعب الشاب المصري عمر خضر قادما من نادي زد.
عمر خضر
النادي : نادي زد
وكشف أستون فيلا أن عمر خضر سينضم لصفوف الفريق في 1 يوليو من عام 2024 المقبل عندما يبلغ من العمر 18 عاما وسيوقع على عقد طويل الأجل.
يأتي ذلك بعدما قضى اللاعب فترة معايشة مع أستون فيلا في الفترة الماضية.
وكشف أستون فيلا عن التعاقد مع عمر خضر بحضور أحمد المحمدي قائد منتخب مصر وأستون فيلا السابق.
ويمثل هذا الاتفاق أول توقيع للاعب منذ أن أبرم أستون فيلا ونادي زد اتفاقية تعاون في وقت سابق من هذا العام.
وقضى عمر خضر بعض الوقت في مركز تدريبات أستون فيلا في وقت سابق من الشهر الحالي، حيث قام بزيارة مركز الأداء العالي والتقى بنجوم الفريق الأول ومدرب الفريق أوناي إيمري. وكان برفقة أسطورة النادي أحمد المحمدي.
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