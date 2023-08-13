كرة سلة - استخراج كافة الأوراق الخاصة بمشاركة باتريك يوسف مع منتخب مصر

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 21:28

كتب : هاني العوضي

باتريك يوسف جاردنر - منتخب مصر كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باستخراج أوراق، باتريك يوسف ليحق له بشكل رسمي تمثيل منتخب مصر.

ويلعب باتريك يوسف -24 عاما- في دوري الجامعات الأمريكي، وتحصل على جواز السفر المصري الخاص به خلال الساعات القليلة الماضية.

باتريك يوسف جاردنرلاعب مصري أمريكي، من أم مصرية.

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ويتوجه باتريك إلى الإمارات مساء اليوم الأحد للانضمام إلى معسكر منتخب مصر استعدادا لخوض منافسات كأس العالم.

وشارك باتريك البالغ طوله 211 سم، مع فريق ميامي هيت الأمريكي خلال الأيام القليلة الماضية، في الدوري الصيفي لكرة السلة الأمريكي (Summer League)، وهي المسابقة التي تنظمها الرابطة الوطنية لكرة السلة، وتجتمع فيها فرق الدوري الأمريكي للمحترفين لتجربة قوائم صيفية مختلفة بدلًا من تشكيلات الموسم المعتادة.

وقدم باتريك يوسف أداءً مميزًا مع فريقه في دوري الجامعات الأمريكي الموسم المنقضي، إذ أنه حقق أعلى مستوى في الفريق من ناحية تسجيل النقاط أو متابعة الكرات، حيث أنه خلال 33 مباراة شارك فيها مع فريقه سجل متوسط نقاط في المباراة الواحدة 19.1 نقطة، و6.6 كرات مرتدة، و2.0 تمريرة حاسمة، كما أنه جاء في المرتبة الثانية في فريقه كـ أعلى اللاعبين نجاحًا في (البلوك للتسديدات) برصيد 33 (بلوك).

ويشارك منتخب مصر الأول لكرة السلة، في بطولة كأس العالم، التي تقام في الفترة من 25 أغسطس المقبل، وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري في الفلبين واليابان وإندونيسيا.

ويجيد باتريك اللعب في مركز 5، ويتواجد ضمن حسابات الكندي روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر، للتواجد ضمن قائمة المنتخب الأولية التي تستعد للمشاركة في كأس العالم.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع منتخبات المكسيك، مونتينيجرو، وليتوانيا. ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة يوم 25 أغسطس بمواجهة ليتوانيا، ثم يلتقي مونتينيجرو يوم 27 أغسطس، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمواجهة المكسيك يوم 29 أغسطس.

منتخب مصر كرة سلة باتريك يوسف
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