انتهت في الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(1) ليفربول
الأحد، 13 أغسطس 2023 - 18:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد ليفربول في قمة منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ق 94 اووووه مودريك يراوغ أليسون ويمرر ناحية مالو جوستو ولكن التسديدة أتت سيئة
ق 93 خطيرة من داروين ولكن تصطدم بالدفاع وتخرج لركنية
ق 90 خروج بن تشيلويل ونزول تشيموانيا أوجوتشوكو
ق 87 إنذار لنيكولاس جاكسون
ق 81 إيان ماتسين وميكايلو مودريك بدلا من كايرني تشوكويميكا ورحيم سترلينج
ق 77 خروج صلاح ولويس دياز ونزول بن دوك وهارفي إليوت
ق 76 خروج ريس جيمس ونزول مالو جوستو
ق 71 ماذا أهدر جاكسون مجددا.. انفراد بعد خطأ لأرنولد ولكن التسديدة بين يدي أليسون
ق 66 داروين نونيز وكرتيس جونز بدلا من ديوجو جوتا وكودي جاكبو
ق 63 تسديدة من ريس جيمس ولكن فوق العارضة
ق 55 خطيرة تصل من إنزو إلى تشيلويل ليسدد ولكن يتصدى أليسون
ق 53 مطالبات بركلة جزاء بعد لمسة يد من جاكسون.. ولكن الفيديو يرفض
ق 50 فان دايك يسدد كرة خطيرة ولكن تمر فوق العارضة
استراحة
ق 44 جاكسون يتلقى التمريرة ويضيع هدفا محققا بتسديدة سيئة فوق العارضة
ق 41 صلاح يسدد ولكن سانشيز يتصدى
ق 40 لا.. ثاني الأهداف الملغية
ق 39 جوووول تشيلويل يتلقى تمريرة إنزو وينفرد ليسجل الثاني
ق 37 جوووووول أكسيل ديساسي يتعادل للبلوز.. بعد رأسية من تشيلويل إليه داخل المنطقة
ق 32 إنذار لجوتا وإنزو فيرنانديز بسبب مشادة بينهما
ق 31 الهدف يلغى بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو
ق 29 جوووول صلاح يتلقى التمريرة من أرنولد وينفرد ويسجل بلمسة متقنة في الشباك
ق 26 صلاح يسدد ولكن الدفاع يبعد الكرة
ق 24 جاكسون يهدر فرصة سانحة بتسديدة سيئة جاورت القائم
ق 19 جوووووول صلاح يصنع ولويس دياز ينهي بلمسة واحدة.. 1-0
ق 16 أليسون يمنع أول أهداف البلوز.. عرضية جيمس ولمسة من جاكسون ولكن يوقفها الحارس البرازيلي
ق 12 اووووووه صلاح يسدد على حدود المنطقة باليمين ولكن في العارضة
ق 6 سوبوسلاي يخترق وجوتا يسدد الكرة من أمامه ولكن بجوار القائم
ق 4 إنذار لكايرني تشوكويميكا عقب تدخل عنيف ضد كوناتي
بداية المباراة