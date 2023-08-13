انتهت في الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(1) ليفربول

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 18:26

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفي كولويل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد ليفربول في قمة منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق 94 اووووه مودريك يراوغ أليسون ويمرر ناحية مالو جوستو ولكن التسديدة أتت سيئة

ق 93 خطيرة من داروين ولكن تصطدم بالدفاع وتخرج لركنية

ق 90 خروج بن تشيلويل ونزول تشيموانيا أوجوتشوكو

ق 87 إنذار لنيكولاس جاكسون

ق 81 إيان ماتسين وميكايلو مودريك بدلا من كايرني تشوكويميكا ورحيم سترلينج

ق 77 خروج صلاح ولويس دياز ونزول بن دوك وهارفي إليوت

ق 76 خروج ريس جيمس ونزول مالو جوستو

ق 71 ماذا أهدر جاكسون مجددا.. انفراد بعد خطأ لأرنولد ولكن التسديدة بين يدي أليسون

ق 66 داروين نونيز وكرتيس جونز بدلا من ديوجو جوتا وكودي جاكبو

ق 63 تسديدة من ريس جيمس ولكن فوق العارضة

ق 55 خطيرة تصل من إنزو إلى تشيلويل ليسدد ولكن يتصدى أليسون

ق 53 مطالبات بركلة جزاء بعد لمسة يد من جاكسون.. ولكن الفيديو يرفض

ق 50 فان دايك يسدد كرة خطيرة ولكن تمر فوق العارضة

استراحة

ق 44 جاكسون يتلقى التمريرة ويضيع هدفا محققا بتسديدة سيئة فوق العارضة

ق 41 صلاح يسدد ولكن سانشيز يتصدى

ق 40 لا.. ثاني الأهداف الملغية

ق 39 جوووول تشيلويل يتلقى تمريرة إنزو وينفرد ليسجل الثاني

ق 37 جوووووول أكسيل ديساسي يتعادل للبلوز.. بعد رأسية من تشيلويل إليه داخل المنطقة

ق 32 إنذار لجوتا وإنزو فيرنانديز بسبب مشادة بينهما

ق 31 الهدف يلغى بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو

ق 29 جوووول صلاح يتلقى التمريرة من أرنولد وينفرد ويسجل بلمسة متقنة في الشباك

ق 26 صلاح يسدد ولكن الدفاع يبعد الكرة

ق 24 جاكسون يهدر فرصة سانحة بتسديدة سيئة جاورت القائم

ق 19 جوووووول صلاح يصنع ولويس دياز ينهي بلمسة واحدة.. 1-0

ق 16 أليسون يمنع أول أهداف البلوز.. عرضية جيمس ولمسة من جاكسون ولكن يوقفها الحارس البرازيلي

ق 12 اووووووه صلاح يسدد على حدود المنطقة باليمين ولكن في العارضة

ق 6 سوبوسلاي يخترق وجوتا يسدد الكرة من أمامه ولكن بجوار القائم

ق 4 إنذار لكايرني تشوكويميكا عقب تدخل عنيف ضد كوناتي

بداية المباراة

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي تشيلسي
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