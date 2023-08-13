مباشر مونديال الناشئين لـ اليد - مصر (17)-(18) كرواتيا.. الميدالية البرونزية
الأحد، 13 أغسطس 2023 - 18:25
كتب : محمد سمير
يلعب منتخب مصر تحت 19 عاما أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث من منافسات بطولة العالم للناشئين.
ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.
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انطلاق الشوط الثاني
ق30 نهاية الشوط الأول بتقدم كرواتيا 18-17
ق28:20 صحوة مصرية والفارق يتقلص لهدف 17-16 لكرواتيا
ق15 منتصف الشوط والفارق يتسع لكرواتيا 9-5
ق9:08 التقدم لا يزال لكرواتيا 4-1
ق5 تأخر منتخب مصر بنتيجة 0-3
انطلاق المباراة
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