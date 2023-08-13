مباشر مونديال الناشئين لـ اليد - مصر (17)-(18) كرواتيا.. الميدالية البرونزية

اتحاد اليد: الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولة العربية لحين حل 4 أزمات

كرة يد - للمنافسة على البرونزية.. مصر تخسر من الدنمارك في نصف نهائي كأس العالم ناشئين