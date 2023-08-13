اتحاد الكرة يكشف تفاصيل رسوم الاشتراك في كأس مصر 2023-24

أرسل اتحاد الكرة المصري للأندية تفاصيل رسوم الاشتراك في مسابقة كأس مصر موسم 2023-2024.

وجاء رسم الاشتراك لفرق الدوري الممتاز: 50 ألف جنيه.

فيما تسدد فرق القسم الثاني والثالث والرابع: 10 آلاف جنيه.

وتسدد القيمة المالية لخزينة الاتحاد نقدا أو بشيك مقبول الدفع.

وأشار إلى أن آخر موعد لسداد الاشتراك يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر المقبل.

وطلب الاتحاد من الفرق موافاته بالملعب الأساسي والبديل التي ستقام عليه مباريات الكأس.

ولم يتنه الموسم الحالي من كأس مصر إذ وصلت فرق الزمالك وبيراميدز والأهلي وإنبي لنصف النهائي.

ولم يتحدد بعد موعد مباراتي نصف النهائي والنهائي لنسخة 2022-2023 من كأس مصر، والمنتظر إقامتها مع بداية الموسم المقبل.

يذكر أن الأهلي حصد لقب نسخة 2021-2022 بالفوز على بيراميدز بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.