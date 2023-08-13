انتهت الدوري الفرنسي - نانت (1) (2) تولوز.. خسارة رغم هدف مصطفى

ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت ضد تولوز في الدوري الفرنسي.

ويحل تولوز ضيفا على نانت في الجولة الافتتاحية للدوري.

ويشارك مصطفى محمد مهاجم نانت بشكل أساسي أمام تولوز في الدوري الفرنسي.

ويقود المهاجم المصري هجوم نانت في المباراة الأولى بالموسم الجديد.

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انطلاق المباراة

انتهت

ق 90+1: رأسية نيكولاسين تضيف الهدف الثاني لتولوز

ق 74 ضربة مزدوجة من مصطفى محمد تتسبب في إصابة المدافع في الرأس

ق 62: زكريا بوخلال يسجل هدف التعادل بعدما حول عرضية في الشباك وإصابة الحارس

ق11: ركلة جزاء لنانت

ق13: جوووووووووووووول مصطفى محمد يسجلها بنجاح

ق24: ألبان لافون حارس نانت ينقذ مرماه من هدف مؤكد لكريستيان كاسيريس.

ق34: رأسية مصطفى محمد تعلو العارضة بقليل.

نهاية الشوط الأول بتقدم نانت 1-0.

انطلاق الشوط الثاني