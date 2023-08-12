مباشر السوبر الألماني - بايرن ميونيخ (0) (1) لايبزج.. تيل يهدر فرصة التعادل
السبت، 12 أغسطس 2023 - 21:31
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كأس السوبر الألماني بين بايرن ميونيخ بطل الدوري ولايبزج بطل الكأس.
ويتواجد هاري كين على مقاعد البدلاء بعد أقل من 12 ساعة على إعلان انضمامه لبايرن ميونيخ في صفقة قياسية.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
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ق 16: ماتيس تيل يهدر التعادل بغرابة بانفراد سدده في منتصف المرمى
ق 3: أولمو يستغل الخطأ ويسجل في الشباك
بداية اللقاء
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