انتهت نهائي البطولة العربية - الهلال (1) (2) النصر.. العالمي ورونالدو الأبطال

السبت، 12 أغسطس 2023 - 17:56

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - الهلال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية 2023 والمقامة في مدينة الطائف.

ويسعى الهلال لتحقيق اللقب الثالث في تاريخه بالبطولة، فيما يأمل النصر تحقيق أول لقب له في البطولة العربية عبر تاريخه.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 117: مطالبات بركلة جزاء للهلال

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

ق 98: جوووووول رونالدو.. برأسية بعد متابعة لكرة مرتدة من العارضة.

ق 91: رونالدو يسدد في المرمى والبليهي يشتت من على الخط بطريقة أكثر من رائعة

إلى شوطين إضافيين

ق 79: الـ VAR يلغي ركلة الجزاء

ق 77: ركلة جزاء بعد عرقلة سافيتش داخل منطقة الجزاء

ق 75: جووووووووووووول التعاااااااااااااااااااادل.. رونالدو يسجل هدف التعادل للنصر

ق 70: تقنية الفيديو تمنح عبد الإله عمري البطاقة الحمراء بعد عرقلة مالكوم خلال انفراد قبل الدخول لمنطقة الجزاء

ق 60: تصويبة صاروخية من تاليسكا يبعدها العويس ببراعة لركنية.

ق 59: تصويبة صاروخية من رونالدو لكن أعلى العارضة

ق 51: جووووول أوووووول.. ميشايل يسجل الأول برأسية بعد عرضية مالكوم.

ق 47: سافيتش يهدر بغرابة بعد خطأ دفاعي للنصر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 20: عرضية وتسديدة على الطائر من بروزوفيتش يتصدى لها العويس

ق 19: محمد العويس يتصدى ببراعة لرأسية بروزوفيتش

ق 6: ضغط قوي من الهلال وسافيتش يهدر انفرادا محققا

ق 6: الدوسري ينفرد ويسدد كرة قوية لكن بعيدة للغاية عن المرمى.

بداية اللقاء

الهلال النصر البطولة العربية نهائي البطولة العربية
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