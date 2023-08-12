مباشر نهائي البطولة العربية - الهلال (0) (0) النصر.. ضغط أزرق

السبت، 12 أغسطس 2023 - 17:56

كتب : FilGoal

كأس البطولة العربية 2023

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية 2023 والمقامة في مدينة الطائف.

ويسعى الهلال لتحقيق اللقب الثالث في تاريخه بالبطولة، فيما يأمل النصر تحقيق أول لقب له في البطولة العربية عبر تاريخه.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 6: ضغط قوي من الهلال وسافيتش يهدر انفرادا محققا

ق 6: الدوسري ينفرد ويسدد كرة قوية لكن بعيدة للغاية عن المرمى.

بداية اللقاء

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