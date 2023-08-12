انتهت في الدوري الإنجليزي - برايتون (3)-(1) لوتون.. بورنموث (1)-(1) وست هام.. إيفرتون (0)-(1) فولام

السبت، 12 أغسطس 2023 - 16:59

كتب : FilGoal

جوردان بيكفورد - إيفرتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز حتى الآن مانشستر سيتي على بيرنلي 3-0، وأرسنال على نوتنجهام فورست 2-1.

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برايتون (3)-(1) لوتون

ق 83 جوووول سيمون أدينجرا يسجل الثالث

ق 81 جووول ركلة الجزاء تسكن الشباك.. كارلتون موريس يسجل هدف لوتون الأول في الدوري

ق 80 ركلة جزاء لصالح لوتون.. الكةر تصطدم بيد مادس جويل أنديرسن

ق 79 خروج جيمس ميلنر وداني ويلبك ونزول جويل فيلتمان وإيفان فيرجسون

ق 74 بيلي جيلمور بدلا من محمود داوود

ق 71 جووووووووووووووووول جواو بيدرو يسجل من ركلة جزاء

ق 70 توم لوكير يرتكب ركلة جزاء لصالح برايتون بمخالفة

ق 64 مارش يسدد ولكن الحارس كامينسكي يتألق

ق 52 باسكال جروس يسدد ولكن في القائم

الشوط الثاني

ق 42 داني ويلبك يسدد ولكن الدفاع يبعد الكرة أمام المرمى

ق 38 دانييل ويلبك يهدر الثاني سريعا في القائم

ق 36 جووووول عرضية ميتوما ينهيها سولي مارش برأسية في الشباك

ق 33 تسديدة من ميتوما ولكن تمر بجوار القائم

ق 21 ويلبك يسدد ولكن الحارس يتصدى

ق 7 إنذار للظهير برفيس إستوبينيان

ق 5 جواو بيدرو يهدر هدفا مبكرا بجوار القائم

بداية المباراة

بورنموث (1)-(1) وست هام

ق 90 لوكاس باكيتا يسدد في القائم!

ق 83 جووووول دومينيك سولانكي يسجل التعادل بعد تمريرة من أنطوان سيمينيو

ق 65 جو روثويل يسدد لبورنموث ولكن في العارضة

ق 52 جووووول جارود بوين يسجل بتسديدة رائعة من خارج المنطقة

الشوط الثاني

ق 17 توماس سوتشيك يسدد ولكن بجوار القائم

ق 6 جارود بوين يسدد بجوار القائم

بداية المباراة

إيفرتون (0)-(1) فولام

ق 73 جووووول دي كوردوفا ريد يسجل بصناعة بيريرا.. سقطت شباك إيفرتون

ق 64 كارلوس فينيسيوس كان يستعد للنزول.. ولكن ميتروفيتش يواصل حتى الآن

ق 62 إصابة ميتروفيتش

ق 58 ألكساندر ميتروفيتش وأندرياس بيريرا بدلا من راؤول خيمينيز وتوم كايرني

ق 46 خروج ويليان ونزول بوبي دي كوردوفا ريد في صفوف فولام

الشوط الثاني

ق 36 مايكل كين يسجل برأسية ولكن الهدف يلغى

ق 19 إيوبي يسدد والدفاع يبعد الكرة

ق 5 دوكوريه يسدد ولكن بيرند لينو يتألق في التصدي

بداية المباراة

شيفيلد يونايتد (0)-(1) كريستال بالاس

ق 70 إدوارد يسجل الثاني ولكن لا يحتسب بداعي التسلل

ق 50 جووووول أودسون إدوارد يسجل الهدف الأول بعد تمريرة حاسمة من جوردان أيو

الشوط الثاني

ق 22 جوردان أيو يسجل ولكن الراية توقفه

ق 9 ويليام أوسولا لاعب شيفيلد ويسدد ولكن بجوار القائم

بداية المباراة

الدوري الإنجليزي برايتون بورنموث وست هام لوتون فولام إيفرتون
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