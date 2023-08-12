مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0) - (0) نوتينجهام فورست.. الأول يضيع

السبت، 12 أغسطس 2023 - 14:18

كتب : FilGoal

أرسنال ونوتينجهام

يستضيف أرسنال منافسه نوتينجهام فورست على استاد الإمارات ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ونوتينجهام ضمن الدوري الإنجليزي.

لمتابعة مباراة أرسنال ونوتينجهام دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

أخبار متعلقة:
حوار في الجول - كامل أبو علي: أندية الشركات دمرت الكرة والشعبية ستندثر.. وعلي ماهر أفضل مدرب في مصر تشكيل أرسنال – رايس وهافيرتز وتيمبر أساسيون ضد نوتنجام مبابي ونيمار وفيراتي خارج قائمة سان جيرمان في افتتاح الدوري الفرنسي الرياضية: لجنة المسابقات السعودية تصدم الهلال والنصر قبل نهائي البطولة العربية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أرسنال نوتينجهام فورست الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
سكاي: برشلونة يجدد مفاوضات كانسيلو تشكيل أرسنال – رايس وهافيرتز وتيمبر أساسيون ضد نوتنجام مبابي ونيمار وفيراتي خارج قائمة سان جيرمان في افتتاح الدوري الفرنسي من بديل نيمار إلى مزاملته.. عثمان ديبميلي إلى سان جيرمان من برشلونة رسالة وداعية من هاري كين لـ توتنام: لا يمكن أن تعرف ما قد يحدث في المستقبل شيرار يستطيع الآن إيصاله بالسيارة.. هاري كين إلى بايرن ميونيخ مواعيد مباريات السبت 12-8-2023 والقنوات الناقلة.. الهلال ضد النصر وأرسنال وريال مدريد فالنسيا ينهي هيمنة إشبيلية رغم رأسية النصيري.. وألميريا يسقط في افتتاح الدوري الإسباني
أخر الأخبار
سكاي: برشلونة يجدد مفاوضات كانسيلو 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
"أنا هنا للدفاع عن أغلى قميص في العالم".. الرجاء يضم عمرو وردة 37 دقيقة | الوطن العربي
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0) - (0) نوتينجهام فورست.. الأول يضيع ساعة | الكرة الأوروبية
حوار في الجول - كامل أبو علي: أندية الشركات دمرت الكرة والشعبية ستندثر.. وعلي ماهر أفضل مدرب في مصر ساعة | الدوري المصري
تشكيل أرسنال – رايس وهافيرتز وتيمبر أساسيون ضد نوتنجام ساعة | الدوري الإنجليزي
مبابي ونيمار وفيراتي خارج قائمة سان جيرمان في افتتاح الدوري الفرنسي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية: لجنة المسابقات السعودية تصدم الهلال والنصر قبل نهائي البطولة العربية 2 ساعة | السعودية
الإسماعيلي: مفاوضات المصري مع باهر المحمدي في مراحل متقدمة.. ولن نفرط في هذا اللاعب 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 2 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 3 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي الأولية - كريم وليد على رأس 31 لاعبا لموسم 2023-24