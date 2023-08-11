مباشر الدوري الإنجليزي - بيرنلي (0)-(3) مانشستر سيتي.. جووول رودري

الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 21:50

كتب : Filgoal Team

إرلينج هالاند ضد بيرنلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لأولى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بين بيرنلي الصاعد حديثا، وحامل اللقب مانشستر سيتي.

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ق 75 جووووول رودري يسجل الثالث.. ركلة حرة تلعب للداخل ترتد من الدفاع ليتابعها الإسباني في الشباك

ق 61 خروج زكي العدوني ولوكا كوليوشو ونزول أنس الزروري وجاكوب برون لارسن

ق 60 خطيرة ولكن التسديدة سيئة للغاية من ألفاريز

ق 55 تسديدة من رودري لاعب مانشستر سيتي من خارج منطقة الجزاء ابعدها الحارس جيمس ترافورد من أعلى منتصف مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليمين.

استراحة

ق 36 جووووول الثاني من هالاند.. تمريرة من ألفاريز وتسديدة رائعة من النرويجي في باطن العارضة

ق 29 ليلي فوستر لاعب بيرنلي مر بشكل رائع يسار منطقة الجزاء ثم سدد كرة بباطن القدم اليمنى مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

ق 23 دي بروين غير قادر على إكمال المباراة.. نزول ماتيو كوفاسيتش بدلا منه

ق 18 زكي العمدوني لاعب بيرنلي مر يسار منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية أمسك بها إيدرسون من يمين مرماه.

ق 12 هالاند يتلقى عرضية دي بروين ويسدد ولكن بعيدا عن المرمى

ق 6 دي بروين يسدد فوق العارضة

ق 4 جووووول عرضية من دي بروين ورأسية من رودري لتصل إلى هالاند فيسدد ويسجل الهدف الأول

بداية المباراة بعد قليل

بيرنلي إرلينج هالاند مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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