مباشر الدوري التركي - طرابزون (1)-(0) أنطاليا.. فرصة مهدرة من صناعة تريزيجيه
الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 20:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طرابزون سبور أمام أنطاليا سبور في افتتاح الدوري التركي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
ويشهد تشكيل طرابزون مشاركة محمود حسن "تريزيجيه" بشكل أساسي في اللقاء.
المباراة مذاعة عبر بي إن سبورتس 4.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.
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ق 21: عرضية من تريزيجيه.. وضربة مزدوجة من بوزوق من داخل منطقة الجزاء لكن كرته أعلى العارضة.
ق 9 جوووول ستيفانو دينسفيل يسجل الأول برأسية بعد ركنية
بداية اللقاء
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