مباشر الدوري التركي - طرابزون (1)-(0) أنطاليا.. فرصة مهدرة من صناعة تريزيجيه

الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 20:56

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طرابزون سبور أمام أنطاليا سبور في افتتاح الدوري التركي.

ويشهد تشكيل طرابزون مشاركة محمود حسن "تريزيجيه" بشكل أساسي في اللقاء.

المباراة مذاعة عبر بي إن سبورتس 4.

أخبار متعلقة:
بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يفوز على رابوتنيكي برباعية وديا لليوم التالي على التوالي.. تريزيجيه يشارك في تعادل ودي لطرابزون تريزيجيه يشارك في الودية الأولى مع طرابزون استعدادا للموسم الجديد تقرير تركي: الهلال واتحاد جدة يستهدفان تريزيجيه.. وطرابزون يحدد سعره

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

--

ق 21: عرضية من تريزيجيه.. وضربة مزدوجة من بوزوق من داخل منطقة الجزاء لكن كرته أعلى العارضة.

ق 9 جوووول ستيفانو دينسفيل يسجل الأول برأسية بعد ركنية

بداية اللقاء

تريزيجيه طرابزون سبور الدوري التركي
نرشح لكم
في الجول يكشف كواليس اهتمام الأهلي بـ مصطفى أشرف.. وعائق أوقف الصفقة وكيله لـ في الجول: محمد إبراهيم ينتقل من كفر الشيخ إلى التعاون الليبي بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يخسر وديا أمام الغرافة بهدف براهيمي صلاح يسجل ويصنع من جديد.. ليفربول يفوز في وديته الأخيرة على دارمشتات بثلاثية في دوري المؤتمر - مرموش يواجه الفائز من ليفسكي صوفيا وهابوئيل بئر السبع زينشينكو عن أصعب لاعب واجهه: مع احترامي للكل.. صلاح لا يمكن إيقافه رئيس الرجاء المغربي: أتممنا الاتفاق مع عمرو وردة بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من لوريان وديا
أخر الأخبار
تشكيل مانشستر سيتي - لا ستونز ولا دياش ولا جريليش.. جوارديولا قد عاد 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري التركي - طرابزون (1)-(0) أنطاليا.. فرصة مهدرة من صناعة تريزيجيه 29 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري السعودي - أهلي جدة (1) (0) الحزم.. جووووووول الثاااااني فيرمينو 32 دقيقة | السعودية
السادس.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع الكاميروني ألان 44 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - للمنافسة على البرونزية.. مصر تخسر من الدنمارك في نصف نهائي كأس العالم ناشئين 45 دقيقة | كرة يد
محرز وفيرمينو وكيسي.. أهلي جدة بالقوة الضاربة في افتتاح الدوري السعودي أمام الحزم ساعة | السعودية
خبر في الجول - الأهلي يتخذ خطوات للتفاوض مع جلادباخ لضم مصطفى أشرف ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - جناح إنيمبا على أبواب سيراميكا كليوباترا ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 2 بشكل رسمي لأول مرة وبتواجد الأهلي.. اتحاد جنوب إفريقيا يكشف عن فرق دوري السوبر الإفريقي 3 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي الأولية - كريم وليد على رأس 31 لاعبا لموسم 2023-24