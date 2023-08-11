مباشر الدوري السعودي - أهلي جدة (2) (1) الحزم.. جوووول بخطأ فادح من ميندي

الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 20:53

كتب : FilGoal

رياض محرز - أهلي جدة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أهلي جدة ضد الحزم في افتتاح الدوري السعودي.

وتشهد المباراة مشاركة الأهلي بالقوة الضاربة والتي تضم روبرتو فيرمينو ورياض محرز وفرانك كيسي وروجر إيبانز وآلان سان ماكسيمان وإدوارد ميندي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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ق 52: هدف أبيض سجله فيرمينيو ألغي بداعي التسلل

ق 50: جوووول بخطأ فادح من ميندي.. تمريرة خاطئة وتسديدة ساقطة من فوقه تقلص الفارق من فينيسيوس جوس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 10: جووووول الثاااني.. فيرمينو يسجل الثاني بعد عرضية من محرز من مرتدة سريعة

ق 7: جووووووووووول أووووووووول.. فيرمينو يفتتح أهداف الموسم بعد عرضية من أليوسكي.

بداية اللقاء

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