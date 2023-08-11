مباشر الدوري السعودي - أهلي جدة (2) (1) الحزم.. جوووول بخطأ فادح من ميندي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أهلي جدة ضد الحزم في افتتاح الدوري السعودي.

وتشهد المباراة مشاركة الأهلي بالقوة الضاربة والتي تضم روبرتو فيرمينو ورياض محرز وفرانك كيسي وروجر إيبانز وآلان سان ماكسيمان وإدوارد ميندي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

--

ق 52: هدف أبيض سجله فيرمينيو ألغي بداعي التسلل

هدددددف!⚽ بعد خطأ من ميندي.. الحزم يسجل أول أهدافه في شباك الأهلي ⚽ الأهلي 2 × 1 الحزم#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الحزم | #SSC pic.twitter.com/J8jsrb5kjp — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 11, 2023

ق 50: جوووول بخطأ فادح من ميندي.. تمريرة خاطئة وتسديدة ساقطة من فوقه تقلص الفارق من فينيسيوس جوس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

هدددددف!⚽ الهدف الثاني للأهلي⚽️ د10' الهداف البرازيلي يواصل التسجيل (فيرمينو)🤩 الأهلي 2 × 0 الحزم#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الحزم | #SSC pic.twitter.com/oMIsbH20cN — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 11, 2023

ق 10: جووووول الثاااني.. فيرمينو يسجل الثاني بعد عرضية من محرز من مرتدة سريعة

الهدف الأول في الموسم الأقوى⚽️💪🏻 د7' للأهلي عن طريق روبيرتو فيرمينو🔥 الأهلي 1 × 0 الحزم#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الحزم | #SSC pic.twitter.com/BtOOJHnJx4 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 11, 2023

ق 7: جووووووووووول أووووووووول.. فيرمينو يفتتح أهداف الموسم بعد عرضية من أليوسكي.

بداية اللقاء