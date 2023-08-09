ميلان يتوج بلقب كأس بيرلسكوني بالفوز على مونزا

انتصر ميلان على مونزا بركلات الترجيح في كأس سيلفيو بيرلسكوني الودية بعد نهاية الوقت الأصلي للفريقين بنتيجة 1-1.

المباراة هي النسخة الأولى التي تقام بين الفريقين تكريما لمالك ورئيس الناديين السابق.

وبدأ ميلان اللقاء بتشكيل شهد مشاركة ثيو هيرنانديز وتيجاني رينديرز وروبن لوفتس تشك وكريستيان بوليسيتش.

وتقدم ميلان في الدقيقة 29 عن طريق بولسيتش بعدما أهدر ركلة جزاء وتابعها في المرمى.

ورد مونزا مباشرة بعد 3 دقائق بتسجيل التعادل عن طريق أندريا كولباني.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لصامويل شوكويزي ونواه أوكافور بقميص الروسونيري.

وحسم ميلان اللقب الأول لصالحه بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح.

وسجل لميلان كل من رينديزر وأوكاوفور وتوموري ولوفتس تشك وكولومبو وتشاو.

فيما أهدر بيرنديلي الركلة السادسة والأخيرة لمونزا.