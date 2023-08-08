رد من عزيز الشافعي على تصريحاته بشأن الأهلي: تم اقتطاعها

رد الملحن عزيز الشافعي على الجدل المثار عقب تصريحاته في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية اسما إبراهيم والذي تحدث فيه عن عدم تشجيعه للأهلي قاريا بسبب حبه للزمالك.

وأكد عزيز الشافعي أن تصريحاته تم اقتطاعها من قبل البعض.

اضغط هنا لمشاهدة كل تصريحات عزيز الشافي في تصريحاته عبر موقع في الفن.