رد من عزيز الشافعي على تصريحاته بشأن الأهلي: تم اقتطاعها

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 21:04

كتب : FilGoal

عزيز الشافعي

رد الملحن عزيز الشافعي على الجدل المثار عقب تصريحاته في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية اسما إبراهيم والذي تحدث فيه عن عدم تشجيعه للأهلي قاريا بسبب حبه للزمالك.

وأكد عزيز الشافعي أن تصريحاته تم اقتطاعها من قبل البعض.

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عزيز الشافعي الأهلي الزمالك
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