السهرة_الرياضية - مراهقة تجد الصعوبة في تحقيق التوازن بين الحب وكرة القدم في Her Best Move

قبل نجاحها في مسلسل The Originals، ظهرت الممثلة ليا بايبس في سن الـ18 بالفيلم الرياضي Her Best Move.

تلعب ليا دور سارة دافيز وهي مراهقة تسعى وراء الانضمام لمنتخب كرة القدم ولكن عندما تفشل، تعتبرها فرصة لأن تعيش مراهقتها وأن تكون مثل باقي صديقتها في المدرسة.

لتكملة القراءة اضغط هنا