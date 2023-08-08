مباشر كأس العالم للسيدات - فرنسا (4)-(0) المغرب.. هدف رابع

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 13:57

كتب : FilGoal

منتخب سيدات المغرب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فرنسا ضد المغرب في الدور الـ 16 من كأس العالم للسيدات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق70. الهدف الرابع لفرنسا عن طريق يوجين لو سومير برأسية.

أخبار متعلقة:
بيلد: عودة نوير قد تتأجل إلى 2024 أكرم والسولية ومتولي.. في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل فترة الإعداد خبر في الجول - الزمالك ينجح في قيد جميع لاعبيه بالقائمة الأولى للموسم الجديد في الجول يكشف تطورات تعافي إمام عاشور من الإصابة.. وموقفه من تدريبات الأهلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق23. جوول ثالث لفرنسا عن طريق أوجين لو سومير بعد خطأ دفاعي.

ق20. جوووول الثاني لفرنسا عن طريق كينزا دالي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق15. جول أول لمنتخب فرنسا عن طريق كاديدياتو دياني برأسية بعد عرضية من ساكي كارشاوي.

بداية المباراة

المغرب فرنسا كأس العالم للسيدات
نرشح لكم
نقل ملكية نادي وفاق سطيف الجزائري تشكيل النصر - رونالدو وماني معا للمرة الأولى في مواجهة الرجاء بقيادة مؤمن سليمان.. القوة الجوية يتوج بكأس العراق بيان - الهلال السوداني يشكر مصر على استضافة مبارياته في دوري أبطال إفريقيا رائعتان من الشرطة وسرقة من السد.. بطل العراق إلى مربع العرب الذهبي في حفل الأهداف الستة انتهت في البطولة العربية - السد القطري (2)-(4) الشرطة العراقي الترجي يتعاقد مع البرازيلي ساسي مؤتمر أوسوريو: فخور بأداء اللاعبين.. حجمنا النصر وتبديلاتي لم تكن دفاعية
أخر الأخبار
BBC: استبعاد لافيا من قائمة ساوثامبتون وسط أنباء باقترابه من ليفربول 9 دقيقة | ميركاتو
أحمد شكري ينضم إلى دياموند في القسم الثالث 10 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - خلاف بين البنك الأهلي وأسوان على قيمة صفقة حمدي زكي.. وموقف بلحاج 48 دقيقة | ميركاتو
الصفقة الرابعة.. توتنام يتعاقد مع فان دي فين ساعة | ميركاتو
تشيلسي يعلن غياب مهاجمه الجديد لفترة طويلة ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يضم ناشئ الزمالك السابق ساعة | الدوري المصري
#السهرة_الرياضية - مراهقة تجد الصعوبة في تحقيق التوازن بين الحب وكرة القدم في Her Best Move ساعة | أمريكا
مباشر كأس العالم للسيدات - فرنسا (4)-(0) المغرب.. هدف رابع ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك 2 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 3 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 4 بشكل رسمي لأول مرة وبتواجد الأهلي.. اتحاد جنوب إفريقيا يكشف عن فرق دوري السوبر الإفريقي