مباشر كأس العالم للسيدات - فرنسا (4)-(0) المغرب.. هدف رابع
الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 13:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فرنسا ضد المغرب في الدور الـ 16 من كأس العالم للسيدات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق70. الهدف الرابع لفرنسا عن طريق يوجين لو سومير برأسية.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق23. جوول ثالث لفرنسا عن طريق أوجين لو سومير بعد خطأ دفاعي.
ق20. جوووول الثاني لفرنسا عن طريق كينزا دالي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق15. جول أول لمنتخب فرنسا عن طريق كاديدياتو دياني برأسية بعد عرضية من ساكي كارشاوي.
بداية المباراة
نرشح لكم
نقل ملكية نادي وفاق سطيف الجزائري تشكيل النصر - رونالدو وماني معا للمرة الأولى في مواجهة الرجاء بقيادة مؤمن سليمان.. القوة الجوية يتوج بكأس العراق بيان - الهلال السوداني يشكر مصر على استضافة مبارياته في دوري أبطال إفريقيا رائعتان من الشرطة وسرقة من السد.. بطل العراق إلى مربع العرب الذهبي في حفل الأهداف الستة انتهت في البطولة العربية - السد القطري (2)-(4) الشرطة العراقي الترجي يتعاقد مع البرازيلي ساسي مؤتمر أوسوريو: فخور بأداء اللاعبين.. حجمنا النصر وتبديلاتي لم تكن دفاعية