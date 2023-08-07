الاعتراضات تتوالى.. بيان من السكة الحديد ضد تصور نظام الصعود إلى الدوري الممتاز

أعلن نادي السكة الحديد في بيان رسمي رفضه لتسريبات تصور الاتحاد المصري لكرة القدم لنظام دوري القسم الثاني والمعروف باسم دوري المحترفين، ونظام الصعود إلى الدوري الممتاز.

وأبدت الأندية اعتراضها على التصور الذي انتشر.

FilGoal.com كشف عن تصور جديد دوري الدرجة الثانية في مصر، وقدمه اتحاد الكرة اليوم الإثنين خلال اجتماعه مع أندية الدرجة الثانية. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان نادي السكة الحديد كالآتي:

تابع نادي السكة الحديد خلال الساعات الماضية الأنباء المنتشرة والتسريبات التي خرجت بشأن نظام دوري القسم الثاني "أ" والمعروف باسم دوري المحترفين، ونظام الصعود إلى الدوري الممتاز.

في البداية، يؤكد نادي السكة الحديد احترامه للاتحاد المصري لكرة القدم وكافة الأندية الباحثة عن حقوقها، وفي هذا الصدد نتمسك بكافة حقوقنا الكاملة دون انتقاص من حقوق الآخرين، ونستعرض عددًا من النقاط المهمة التي لن يتنازل عنها نادي السكة الحديد، كما يلي:

أولا: نؤكد على ضرورة تطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع من خلال تطبيق نظام دوري القسم الثاني "أ" المعروف باسم "دوري المحترفين" بالشكل الطبيعي، تنفيذًا لما تم الإعلان عنه قبل بداية الموسم الماضي.

ثانيا: ضرورة اعتماد تأهل ثلاثة أندية مباشرة من دوري المحترفين إلى الدوري الممتاز، وهو النظام المعمول به في كل مسابقات العالم، حيث تصعد الفرق من الدرجة الأدنى إلى الدرجة الأعلى دون القفز إلى درجة أعلى منها، فليس من المنطقي صعود نادٍ من دوري الدرجة الثالثة إلى الدوري الممتاز مباشرة دون المرور في موسم واحد على الأقل بدوري المحترفين.

ثالثا: منح بطاقة الصعود المباشر للدوري الممتاز لأندية الدرجة الثالثة أو ما يعرف باسم دوري القسم الثاني "ب" هو سلب لحقوق أندية دوري المحترفين، وإهدارًا للأموال التي يتم صرفها لإبرام الصفقات والإعداد لموسم كامل، ويمنحها لآخرين دون وجه حق أو سند قانوني أو لائحي.

رابعا: موافقة نادي السكة الحديد على تطبيق دوري المحترفين قبل بداية الموسم الماضي كانت استنادًا إلى تطوير الكرة المصرية وإرساء مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص عن طريق دوري جديد يتأهل منه أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى الدوري الممتاز.

خامسًا: نادي السكة الحديد يتمسك بكافة حقوقه والدفاع عنها من خلال تطبق نظام طبيعي لكافة المسابقات، مع تطبيق دوري المحترفين بالشكل المتفق عليه قبل بداية الموسم الماضي وتأهل ثلاثة أندية مباشرة دون منح بطاقة منها لأندية "القسم الثاني ب".

سادسًا: التزام نادي السكة الحديد الصمت خلال الأيام الماضية كان نابعا من تأكده أن الاتحاد المصري لكرة القدم يعرف جيدا كيف يدير مسابقات مع تطبيق مبدأ العدالة وعدم الانجراف وراء ضغوط من شأنها إهدار حقوق المكافحين ومنحها –دون وجه حق- لآخرين، والصمت لا يعني أبدا موافقة ضمنية على إقرار نظام نراه ظالما لأندية وضعت خططها وبرامجها وميزانياتها حسب ما تم الاتفاق عليه قبل بداية الموسم الماضي.

ونحن إذ نؤكد على احترامنا الكامل لكافة الأطراف الباحثة عن حقوقها، نشدد على تمسكنها الكامل بحقوقنا وضرورة تطبيق نظام دوري المحترفين بشكله الطبيعي مع تأهل الأندية الثلاثة الأوائل مباشرة إلى الدوري الممتاز حفاظا على حقوق الأندية وإسهاما في تطوير كرة القدم المصرية وزيادة المنافسة والمستوى الفني بين الأندية.

التصور تضمن تغيير اسم دوري المحترفين إلى دوري (القسم الثاني أ) ويتأهل منه مباشرة فريقين إلى الدوري الممتاز ويقام بمشاركة 20 فريق.

كما تم تغيير اسم دوري الدرجة الثانية إلى دوري (القسم الثاني ب) ويقام بنظام 3 مجموعات يصعد منها جميعا فريق واحد بشكل مباشر إلى الدوري الممتاز.

دون اللعب في دورة رباعية تضم الفرق الثلاثة متصدري المجموعات، والفريق صاحب المركز الثالث من دوري المحترفين كما تم إعلانه من قبل.

وتلعب الفرق الثلاثة أبطال المجموعات الثلاثة معا دورة للترقي لتحديد المتأهل بينهم إلى الدوري الممتاز.