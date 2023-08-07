الرياضية السعودية: الهلال يقترب من جواو فيليكس بعد موافقة اللاعب

الإثنين، 07 أغسطس 2023 - 01:04

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - مانشستر يونايتد وتشيلسي

يقترب نادي الهلال السعودي من التعاقد مع جواو فيليكس صانع ألعاب أتليتكو مدريد لتدعيم الفريق ضمن صفقات الموسم الجديد.

وكان قد ارتبط اسم جواو فيليكس بالانتقال إلى برشلونة خلال الصيف الجاري.

وينتهي تعاقد فيليكس مع أتليتكو مدريد في 2027.

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وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن وصول الهلال لاتفاق مع جواو فيليكس.

وأشار التقرير إلى أن الهلال توصل لموافقة عبر وكيل أعماله خورخي مينديز.

وأوضح التقرير أن الهلال يسعى لإتمام صفقة جواو فيليكس ثم التعاقد مع مهاجم ويرغب في ضم فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي أو العودة إلى ألكساندر ميتروفيتش لاعب فولام.

ومن المقرر أن يتعاقد الهلال مع ظهير أيسر بالإضافة إلى الثنائي السابق خلال فترة الصيف.

وخاض فيليكس (23 عاما) 131 مباراة بقميص أتليتكو سجل خلالها 34 هدفا وصنع 18.

وشارك فيليكس مع تشيلسي خلال فترة الإعارة في 20 مباراة وخلالهم سجل أربعة أهداف.

وأنهى تشيلسي الدوري في المركز الـ 12 برصيد 44 نقطة تحت قيادة المدرب المؤقت فرانك لامبارد.

وكان قد ارتبط اسم جواو فيليكس بالانتقال إلى برشلونة خاصة مع تصريحات سابق للاعب أعلن فيه رغبته باللعب للفريق الكتالوني.

وأعلن برشلونة الصيف الجاري ضم ألكاي جوندوجان وإينجو مارتينيز حتى الآن.

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