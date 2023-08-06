بلدية المحلة لـ في الجول: تعاقدنا مع الزفراني لاعب الفريق الثاني لبرشلونة

الأحد، 06 أغسطس 2023 - 17:40

كتب : رضا السنباطي

محمد الزفراني

كشف مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة عن التعاقد مع المغربي محمد الزفراني والذي يحمل أيضا الجنسية الإسبانية.

وقال الشامي لـFilGoal.com: "تعاقدنا مع محمد الزفراني لاعب الفريق الثاني في برشلونة سابقا".

وأضاف "اللاعب لم يخضع لفترة معايشة مع بلدية المحلة، وتم الاتفاق معه على التوقيع لمدة 3 سنوات".

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين - خلفا لأيمن الرمادي.. أسوان يتم اتفاقه مع عبد الحميد حسن "حرمان الجماهير وإيقاف علي ماهر ومساعد كولر" الكشف عن عقوبات الأهلي ضد المصري

وأتم تصريحاته "تعاقدنا أيضا مع يوسف حسن لاعب بورتو وتم تفعيل بند شراء عبد الرحمن اللاهوني من بورتو السويس بعد نهاية إعارته، وأيضا كريم أشرف لاعب دكرنس اقترب من الانضمام لنا".

وعاد بلدية المحلة إلى الدوري المصري في الموسم المقبل بعدما تأهل رفقة كل من زد والجونة.

محمد الزفراني بلدية المحلة
نرشح لكم
تقرير: سومر يخضع للكشف الطبي مع إنتر يوم الاثنين خبر في الجول - المترجي معروض على المصري.. وموقف النادي من إتمام الصفقة الشرق الأوسط: كيسي وقع على عقود انضمامه لأهلي جدة تقرير: الهلال يعرض 100 مليون يورو سنويا للتعاقد مع ديمبيلي رومانو: باريس وبنفيكا يعملان على حل مشكلة شروط الدفع لإتمام صفقة راموس رومانو: أهلي جدة قدم عرضا رسميا لضم نجم نابولي الأغلى في تاريخ النادي.. ذا أثليتك: برايتون يتوصل لاتفاق مع أياكس لضم محمد قدوس رومانو يؤكد.. مانشستر سيتي لـ سان جيرمان وبرشلونة: لا تفاوض بشأن بيرناردو
أخر الأخبار
بعد لقاء الأهلي.. التعليق الأول من المصري على عقوبات اتحاد الكرة المغلظة 16 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر البطولة العربية - الرجاء (0)-(0) النصر.. انطلاق المباراة 17 دقيقة | كأس العرب
بلدية المحلة لـ في الجول: تعاقدنا مع الزفراني لاعب الفريق الثاني لبرشلونة 19 دقيقة | ميركاتو
مباشر درع الاتحاد الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) أرسنال.. بداية المباراة 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دوري المحترفين - خلفا لأيمن الرمادي.. أسوان يتم اتفاقه مع عبد الحميد حسن 22 دقيقة | الكرة المصرية
"حرمان الجماهير وإيقاف علي ماهر ومساعد كولر" الكشف عن عقوبات الأهلي ضد المصري 24 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل النصر - رونالدو وماني معا للمرة الأولى في مواجهة الرجاء 27 دقيقة | كأس العرب
تشكيل أرسنال - تيمبر أساسي.. وهافيرتز يقود الهجوم ضد مانشستر سيتي 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك 2 مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب 3 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 4 طبيب الملعب يكشف تشخيص إصابة طارق حامد