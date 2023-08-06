مباشر درع الاتحاد الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(0) أرسنال.. جوووول البدلاء

الأحد، 06 أغسطس 2023 - 17:40

كتب : FilGoal

تيمبر - هالاند

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لأولى مباريات الموسم الإنجليزي في درع الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي وأرسنال.

ويلتقي مانشستر سيتي بصفته بطل الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي، مع أرسنال بصفته وصيف الدوري، بعد منافسة ضارية جمعت الفريقين في الموسم الماضي.

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ق 77 جوووول البدلاء.. دي بروين يصنع وبالمر يسدد في الشباك ببراعة على يمين رامسديل

ق 64 دي بروين وكول بالمر بدلا من كوفاسيتش وهالاند

ق 58 فيل فودين بدلا من جاك جريليش

استراحة

ق 43 محاولة من رودري لمغافلة رامسديل المتقدم ولكن فوق العارضة

ق 18 إنذار لميكيل أرتيتا

بداية المباراة

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي أرسنال
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