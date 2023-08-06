مباشر درع الاتحاد الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) أرسنال.. بداية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لأولى مباريات الموسم الإنجليزي في درع الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي وأرسنال.

ويلتقي مانشستر سيتي بصفته بطل الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي، مع أرسنال بصفته وصيف الدوري، بعد منافسة ضارية جمعت الفريقين في الموسم الماضي.

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بداية المباراة