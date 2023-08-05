بيان - الهلال يشكر مصر على استضافة مبارياته في دوري أبطال إفريقيا

السبت، 05 أغسطس 2023 - 22:00

كتب : محمد عبد العظيم

الهلال السوداني

وجه الهلال السوداني شكره لمصر ولاتحاد الكرة على استجابته لطلب استضافة مباراة الفريق في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الهلال في بيانه أن القاهرة ستكون الخيار الأمثل له في حال التأهل إلى دور المجموعات.

وجاء بيان الهلال كالتالي:

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الهلال يشكر مصر

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال، بخالص الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية، ممثلة في الاتحاد المصري لكرة القدم على استجابته لطلب الهلال بالموافقة على خوض الأزرق مباراته في تمهيدي الأبطال الإفريقية بجمهورية مصر العربية.

ويؤكد الهلال أن الخطوة غير مستغربة من الأشقاء في مصر.

وينوه النادي إلى أنه في حال تأهل الفريق إلى الدور القادم من البطولة الإفريقية، فإن القاهرة ستكون الخيار الأمثل له لاحتضان مبارياته في المسابقة القارية.

وتم استبعاد ملعب الهلال من استضافة مباريات دوري الأبطال بسبب عدم مطابقته للمواصفات.

ويلعب الهلال في الدور التمهيدي ضد سلام بور من جنوب السودان.

الهلال السوداني دوري أبطال إفريقيا
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