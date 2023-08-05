مباشر البطولة العربية - السد القطري (0)-(0) الشرطة العراقي.. ركلة جزااااء
السبت، 05 أغسطس 2023 - 18:00
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة السد القطري والشرطة العراقي في ربع نهائي كأس العرب للأندية الأبطال.
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بداية المباراة
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