مباشر البطولة العربية - السد القطري (0)-(0) الشرطة العراقي.. ركلة جزااااء

السبت، 05 أغسطس 2023 - 18:00

كتب : FilGoal

هدف بغداد بونجاح - السد والهلال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة السد القطري والشرطة العراقي في ربع نهائي كأس العرب للأندية الأبطال.

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بداية المباراة

السد الشرطة كأس العرب للأندية البطولة العربية
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