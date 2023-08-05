مباشر البطولة العربية - السد القطري (0)-(0) الشرطة العراقي.. ركلة جزااااء

مؤتمر كاسترو: هدفنا نهائي البطولة العربية.. ولهذا السبب تعاقدنا مع تيليس

مؤتمر مدرب الرجاء: النصر يتطور من مباراة لأخرى.. ونقدر مسؤولية الممثل الوحيد لـ إفريقيا

"لا نعرف مدى قدرته على التواجد".. تقرير: طارق حامد يغيب عن مواجهة الهلال