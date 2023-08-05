وكيله لـ في الجول: عملية جراحية لـ خالد عبد الفتاح بعد إصابته أمام المصري

يخضع خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للأهلي لعملية جراحية عقب إصابته في مباراة المصري في ربع نهائي كأس مصر.

وقال محمد عبد الجابر وكيل اللاعب لـFilGoal.com اليوم السبت: "خالد يعاني من كسر في الترقوة تعرض له في مواجهة المصري".

وأضاف "سيخضع خالد لعملية جراحية اليوم يبدأ بعدها برنامجه التأهيلي مباشرة ومن المتوقع غيابه لشهرين".

اللاعب صاحب الـ24 عاما انضم للأهلي معارا في يناير الماضي قادما من سموحة مع أحقية شراء وهو البند الذي تم تفعيله.

وخاض خالد عبد الفتاح 26 مباراة مع الأهلي في كل البطولات صنع خلالهم هدفا وحيدا.

وتوج خالد مع الأهلي بالدوري والكأس والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي فاز على المصري بهدفين لهدف وضرب موعدا مع إنبي في نصف نهائي كأس مصر.