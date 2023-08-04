الخطوة الأخيرة.. تفاصيل العرض الأخير من بايرن إلى توتنام لضم هاري كين

الجمعة، 04 أغسطس 2023 - 16:31

كتب : FilGoal

هاري كين - توتنام ضد تشيلسي

قدم بايرن ميونيخ عرضا جديدا إلى توتنام لضم مهاجمه وقائد الفريق هاري كين اليوم الجمعة.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت" ألمانيا فإن عرض بايرن بلغت قيمته أكثر من 100 مليون يورو بالإضافة لحوافز.

وذكرت صحيفة "سبورت" الألمانية في تقرير لها أنه حال عدم اقتناع توتنام بذلك العرض فإن بايرن سينسحب من المفاوضات ويبحث عن أهداف أخرى.

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وأوضح التقرير أن محيط هاري كين يضغط بقوة على إدارة توتنام لقبول العرض.

وكانت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية ذكرت في تقرير لها في وقت سابق من اليوم أن بايرن حدد لتوتنام مساء الجمعة كموعد أخير لقبول عرضهم لضم هاري كين.

وأوضح التقرير أن جميع أطراف الصفقة بما فيهم اللاعب ووكلائه يرغبون في حسم الموقف قبل أول مباراة لتوتنام في الدوري الإنجليزي أمام برينتفورد الأحد بعد المقبل.

لكن حال عدم رد توتنام على عرض بايرن فمن المتوقع بقاء كين مع الفريق في موسمه الأخير الذي ينتهي بعده تعاقده.

وأشار التقرير إلى أن بايرن يحتاج لعرض 100 مليون يورو بالإضافة لحوافز لإقناع توتنام بالتخلي عن كين.

وإن لم يقم دانييل ليفي مالك توتنام بإبداء أي رد إيجابي أو تساهل في المفاوضات فإن بايرن سيسحب عرضه وينهي اهتمامه بكين ويبحث عن أهداف أخرى.

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